Plongeon aux Jeux de Tokyo: un bon départ pour Meaghan Benfeito

La Québécoise Meaghan Benfeito a bien amorcé l’épreuve individuelle de plongeon au 10 m, se classant au cinquième rang des éliminatoires pour ainsi accéder à la demi-finale, mercredi aux Jeux olympiques de Tokyo.

La Montréalaise n’a pas connu une journée de travail parfaite, amorçant celle-ci avec son pire plongeon de cette vague. Elle était du même coup temporairement reléguée en 17e position. La représentante de l’unifolié s’est toutefois ressaisie, avec au passage le meilleur plongeon parmi toutes les concurrentes au quatrième essai, pour grimper au classement et retrouver une place au sein du top 5.

L’autre Canadienne en lice, soit Celina Toth, a pris le 23e rang.

Les amateurs de plongeon qui souhaitent suivre la progression de Benfeito à partir du Québec pourront le mercredi soir à 21 h pour la demi-finale, et à 2 h pendant la nuit pour la finale.

Benfeito et sa partenaire Caeli McKay avaient terminé quatrièmes, à seulement 54 millièmes de point du podium, à l’épreuve synchronisée.

Vélodrome: Lauriane Genest en quart de finale, Hugo Barrette s’arrête

La cycliste québécoise Lauriane Genest sera des quarts de finale du keirin des Jeux olympiques de Tokyo après avoir dominé sa vague de qualifications, mercredi.

Genest a terminé l’épreuve avec une vitesse moyenne de 64,383 km/h. Elle a devancé l’Américaine Madalyn Godby par 0,075 s. L’étape suivante aura lieu jeudi, et sa compatriote Kelsey Mitchell y participera également.

Le Québécois Hugo Barrette n’a quant à lui pas été en mesure de passer les 32es de finale à l’épreuve de sprint. Il a terminé la 10e vague à deux centièmes de seconde du Français Sébastien Vigier. Au repêchage, c’est ensuite le Malaisien Muhammad Shah Firdaus Sahrom qui l’a devancé, par une marge de 0,619 s.

Dans la même épreuve, le Canadien Nick Wammes a accédé aux huitièmes de finale avant de subir le même sort que son compatriote. Il a tout d’abord été battu par le Russe Denis Dmitriev, avant de s’incliner devant un autre Malaisien, soit Mohd Azizulhasni Awang, au repêchage.

Barrette, tout comme Wammes, sera du keirin samedi.

Les représentants de l’unifolié à la poursuite par équipe ont par ailleurs vaincu les Allemands dans un duel pour la cinquième place. Ils ont parcouru les 4000 m en 3 min 46,324 s.

Une nouvelle marque nationale pour Geneviève Lalonde

La Canadienne Geneviève Lalonde a établi un nouveau record canadien au 3000 m steeple, mercredi aux Jeux olympiques de Tokyo, terminant toutefois au 11e rang de la finale de cette épreuve.

Celle qui est née à Montréal et qui habite au Nouveau-Brunswick a conclu l’épreuve en 9 min 22,40 s. Elle a ainsi amélioré sa propre marque, qu’elle a fixée en demi-finale, par 24 centièmes de seconde.

L'Ougandaise Peruth Chemutai (9:01,45), l’Américaine Courtney Frerichs (9:04,79) et la Kényane Hyvin Kiyeng (9:05,39) sont montées sur le podium.

Une sœur sur deux en finale

Au 1500 m, Gabriela Debues-Stafford a réalisé le troisième chrono des demi-finales et sera de l’étape ultime de cette compétition. L’Ontarienne a eu besoin de 3 min 58,28 s pour croiser le fil d’arrivée.

Lucia Stafford a pour sa part réalisé son meilleur temps personnel en 4:02,12. Elle a néanmoins terminé 13e et n’a pas été en mesure de rejoindre sa sœur en finale.

Leur compatriote Kyra Constantine a de son côté signé le 15e chrono des demi-finales du 400 m en 51,22 s. Elle ne s’est pas qualifiée pour la finale.

Golf : une première ronde difficile pour les Canadiennes à Tokyo

Les golfeuses canadiennes Brooke M. Henderson et Alena Sharp ont connu une première ronde difficile au tournoi de golf féminin des Jeux olympiques de Tokyo, mardi.

Les deux représentantes de l’unifolié ont remis des cartes de 74 (+3). La meneuse après 18 trous, la Suédoise Madelene Sagstrom, a frappé la balle à 66 (-5) reprises.

L’Américaine Nelly Korda et l’Indienne Aditi Ashok ont quant à elles retranché quatre coups à la normale et sont au deuxième rang du classement. On peut donc considérer que les espoirs de médaille des athlètes canadiennes sont déjà faibles.

Henderson a réussi son unique oiselet sur le premier neuf. Elle a toutefois commis quatre bogueys sur le neuf de retour. De son côté, Sharp a récolté trois oiselets, mais a cependant accumulé deux bogueys et autant de doubles bogueys. Les Ontariennes occupent le 47e échelon du classement en compagnie de six autres olympiennes.

Le classement peut toujours changer, puisqu’une quinzaine de golfeuses n’avaient pas terminé leur ronde au moment d’écrire ces lignes.

Kate Sanderson 18e au 10 km en eau libre

Lors de l’épreuve du 10 km de nage en eau libre, La Canadienne Kate Sanderson a pris le 18e rang.

La native de Toronto a complété la distance en 2 heures, 4 minutes et 59 secondes. Cela représente 5 minutes et 28 secondes de plus que la nouvelle championne olympique, la Brésilienne Ana Marcela Cunha. Les médailles d’argent et de bronze ont respectivement été obtenues par la Néerlandaise Sharon van Rouwendaal et l’Australienne Kareena Lee.

Sanderson en était à sa première participation aux Jeux olympiques. Elle a connu un excellent départ, elle qui était troisième après le premier tour. L’athlète de 21 ans n’a toutefois pas été en mesure de suivre la cadence par la suite et a été distancée à la mi-parcours.

«Je trouve que la première partie de la course s’est bien passée. Mon objectif est toujours de mettre au bon endroit. C’est une longue course, donc tu veux toujours y aller à fond au début. Je n’ai pas tenu aussi longtemps que je l’espérais, mais dans l’ensemble, je suis vraiment contente de mon effort», a indiqué Sanderson, dont les propos ont été rapportés par Plongeon Canada.

