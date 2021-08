Programmation spéciale: MAtv célèbre la diversité et Fierté Montréal

Divers spectacles et séries programmés dans le cadre du festival Fierté Montréal pourront être appréciés sur les ondes de MAtv, à compter du 9 août.

Afin de souligner la diversité sexuelle et de genre à la télé, la chaîne présentera les spectacles «Xcellence» et «FeminiX», respectivement les 11 et 12 août, à 20 h.

Le premier braquera ses projecteurs sur les personnes queer et/ou trans racisé.e.s, insistant sur l’importance de l’identité. De nombreux artistes y prendront part tels que Tamara Weber, Lonely Boy, Magbeta, Redgee, Christopher Marlot, Barb Tarbox, Zaya Solange et Hua Li.

PHOTO COURTOISIE / MAtv

Porté uniquement par des femmes de la diversité, le deuxième concert sera un amalgame de pop, de rap, d’indie et de R&B. Calamine, Flora Gionest, Andy Jon, Shah Frank, Sheenah Ko, Eadsé, Poulin et Bayla feront alors résonner leurs voix.

Les deux rassemblements auront également droit à plusieurs rediffusions. De plus, ils seront offerts en vidéo sur demande via Vidéotron, Helix et illico.

Outre ces deux grands rendez-vous musicaux, MAtv a inscrit à l’horaire deux séries faisant le point sur les enjeux avec lesquels doivent négocier les membres de la communauté 2SLGBTQ+.

PHOTO COURTOISIE / MAtv

Composée de 10 épisodes, «Heure BIPOC» (du 9 au 13 août à 11 h, et 11 août à 19 h) accorde la parole aux victimes de discrimination institutionnelle, des personnes aussi souvent confrontées à de lourdes inégalités.

À cela s’ajoute le retour en ondes de la série de cinq épisodes intitulée «Intersectionnalité» (le 12 août à 19 h 30), une oeuvre créée afin de démystifier des situations qui touchent particulièrement ces communautés qu’on voit peu et dont on entend peu parler, comme les personnes trans migrantes ou les aînés LGBTQ.

Pour l’horaire de MAtv: matv.ca. Pour la programmation de Fierté Montréal: fiertemtl.com.