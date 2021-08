MEUNIER, Aurèle



À l'Hôpital de St-Raymond, le 22 juillet 2021, est décédé à l'âge de 77 ans, monsieur Aurèle Meunier. Il était le fils de feu monsieur Joseph Meunier et de feu dame Françoise Julien. Il demeurait à Ste- Catherine-de-la-Jacques-Cartier et autrefois de St-Augustin-de-Desmaures. La famille recevra les condoléances au :de 9h à 10h.Suivra, par la suite, l'inhumation au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil ses frères et ses sœurs : Richard, Rock, Denis (Jeannine Desroches), Denise (Denis Jacques), France (Jean-Claude Vallières) et Aline; ses neveux et ses nièces; ses cousins et ses cousines ainsi que de nombreux parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du département des soins palliatifs de l'Hôpital de St-Raymond, pour les bons soins prodigués. Vous pouvez envoyer vos messages de sympathie via notre courriel.