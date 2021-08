CLOUTIER, Fernand



C'est avec une profonde tristesse que nous vous faisons part du décès de Monsieur Fernand Cloutier survenu aux soins palliatifs de l'hôpital Robert Giffard, le 26 juillet 2021, à l'âge de 90 ans. Domicilié à Québec (autrefois de Château-Richer), il était le fils de feu Cécile Côté et de feu Arthur Cloutier et le frère de feu Claude. Il laisse dans le deuil son épouse depuis 67 ans, Lina Côté, ses enfants: Marie-France (Jacques Provencher), Monique (Jocelyn Doré), Suzanne (Michel Giroux); son frère: Jean-Clément (Pierrette Néron); ses petits-enfants: Jessica Grondines (Kevin Belleau), Émilie Latulippe (Jean-Patrick Badeau), Mélissa Latulippe; son arrière-petite-fille: Sofia Belleau. Sont aussi attristés par son départ neveux et nièces, cousins et cousines, ami(e)s. La famille tient à remercier les docteures qui l'ont soigné au cours de sa vie, notamment Sandra Del Degan, Lucie Beaulieu et Jacinthe Lambert. Un merci spécial est également adressé à toute l'équipe des soins palliatifs de l'hôpital Robert Giffard.Afin de lui rendre un dernier hommage. A suivi la mise en terre au cimetière La Nativité de Beauport. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, Tél.: (418) 527-4294, Site: www.societealzheimerdequebec.com. Vos condoléances et vos bons mots peuvent être envoyés directement aux membres de la famille.