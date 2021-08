PARADIS, Armand



À l'Hôpital de Montmagny, le 25 juillet 2021, à l'âge de 91 ans et 5 mois est décédé monsieur Armand Paradis, époux de feu dame Yvette Anctil. Fils de feu dame Amanda Paradis et de feu monsieur Napoléon Paradis, il demeurait à Saint-Pamphile de L'Islet. Il laisse dans le deuil ses enfants : Bernard (Chantal Morneau), Benoit, Ginette; ses petits-enfants: Katherine, Guillaume (Judith Fortin-Laurendeau), Caroline (David St-Pierre), Jérôme (Katy Fortin-Laurendeau); il était le frère et le beau-frère de : feu Annie, feu Léopold, feu Marguerite, feu Michel, feu Madeleine, feu Léopoldine, feu Denise, feu Denis et leur conjoint(e); de la famille Anctil : feu Aurore, feu Thérèse, feu Juliette, feu Lionel, feu Jean-Thomas, feu Gérard, feu Cécile, feu Clément et leur conjoint(e). Sont aussi affectés par son départ ses nombreux neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés à l'ensemble du personnel de l'Hôpital de Montmagny pour leur accompagnement et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350 boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8 https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/