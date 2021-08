PAQUET, Yvon



À l'Hôpital de Baie-Saint-Paul, le 27 juin 2021, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Yvon Paquet, époux de madame Ginette Auclair, fils de feu madame Antonia Garneau et de feu monsieur Ovide Paquet. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 11 h.L'inhumation de ses cendres se fera au cimetière Notre-Dame-des-Laurentides. Il laisse dans le deuil outre son épouse, son fils Serge; ses frères et sœurs: Denise (feu Raymond Lapointe), Raymond (Céline Rhéaume), Nicole (Julien Lafond), Jocelyne (feu Gilles Laliberté). Il était le beau-frère: Gislène (Armand Savard), Jean-Pierre (Denise Provençal), Daniel (Diane Drolet), feu Gisèle (feu Marc Perrault), Lise (feu Jean-Pierre Lemay), Denis (Johanne Bureau), Françoise, Gilbert (Carole Lamontagne), Fernand et Jacqueline Bédard (feu Robert Pelletier). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Les Diabétiques de Québec, téléphone: 418 656-6241, site web: www.lesdiabetiquesdequebec.org ou à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, téléphone: 418 682-6387, site web: www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.