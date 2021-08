PLANTE, Lionel



Au CHUL, le 28 juillet 2021, à l'âge de 100 ans, est décédé monsieur Lionel Plante, membre des Chevaliers de Colomb. Il était l'époux de dame Yolande Savard, fils de feu Eugène Plante et de feu Béatrice Méthot. Il demeurait à Québec.de 9h à 11h.Il laisse dans le deuil son épouse Yolande Savard; ses enfants : Francine, Johanne (Michel Lavallée), feu Bernard, Danielle (Richard Dorval); ses petits-enfants : Karine, David, Virginie, Alexandrine, Mélodie, Francis, Valérie, Louis-Philippe; ses 10 arrière-petits-enfants ainsi que les membres des famille Plante et Savard; de nombreux neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel de la Résidence La Contemporaine pour les bons soins prodigués. Barbier pendant 51 ans et lors de sa retraite, il a continué d'offrir ses services à sa clientèle et spécifiquement à ses clients hospitalisés. Passionné du golf, il a joué jusqu'à ses 98 ans. Doté d'une grande écoute et d'humanisme, plusieurs implications comme membres des Chevaliers de Colomb et son bénévolat au hockey Pee-wee. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Cité-Joie, 28, chemin des Cascades, Lac-Beauport (Qc) G3B 1C6.