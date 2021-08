DAIGLE, Simon



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 3 juin 2021, à l'âge de 49 ans, est décédé Simon Daigle, fils de madame Hélène Lamontagne et de feu monsieur Gérald Daigle. Il demeurait à Lévis, secteur Pintendre. Outre sa mère, il laisse dans le deuil son frère Martin (Marylène Janelle); ses neveux et nièces : Myriam (Samuel Beaulieu), Melody (Gabriel Daignault), Emily (Hans Dekytspotter), Marc-André (Alissa Mitchell), Rose, Mary-Lou et Mya; son petit-neveux et ses petites-nièces : Nova, Mary-Jeanne, Al7ce, Clara et Naomy; ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines, ami(e)s et membres des scouts. Sincères remerciements à Monsieur Jocelyn Lavoie (Ti-Poil) et au personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Lévis, l'Hôtel-Dieu de Québec et de l'Hôpital Saint-François d'Assise. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Société canadienne du cancer (https://www.cancer.ca/fr-ca/get-involved/events-and-participation/home-march/?region=qc).à compter de 13 h.