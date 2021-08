LAVOIE, Lucette



Entourée de l'amour des siens et selon ses volontés, à son domicile, le 14 juillet 2021, à l'âge de 91 ans et 6 mois, est décédée madame Lucette Lavoie, épouse de feu monsieur Jean Paul Richard et amie de Robert Bernard. Elle était la fille de feu madame Rosa Morin et de feu monsieur Napoléon Lavoie. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule vendredi 6 août 2021, de 18 h à 22 h, samedi 7 août 2021, de 8 h 30 à 10 h.et sera suivie de l'inhumation du corps au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses filles Johane Richard (Gilles Pelletier) et leurs enfants : Cynthia (feu Loick) et Alison (Samuel) ainsi que ses 3 arrière-petits-enfants Noah, Matis et Liam ; son autre fille Nancy Richard (Daniel Joncas) et leurs enfants Mélissa (Jean-Philippe) et Dylan.Elle laisse également dans le deuil sa belle-soeur Edith Lavoie (feu Lionel Lavoie) et son beau-frère Walter Richard (feu Laurette Deschênes) et son amie, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amies se souviendront d'elle avec affection. Elle est allée rejoindre ses frères et sa soeur feu Philippe (feu Hermina Arès), feu Rose, feu Lucien (feu Alice Lemire), feu Odilon, feu Ernest (feu Estelle Foisy), feu Gérard (feu Cécile Campeau) ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Richard : feu Rose (feu Paul Patry), feu Marie-Berthe (feu Henri Gaudreau), feu Léo, feu Jeannine (feu Fernand Brazeau), feu Aldei (Alain), feu Thérèse Souci, feu Claude et feu Roland (feu Dolorès Bolduc, feu Gaston Charron)