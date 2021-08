BOURGEOIS, Pierre



Au CHU Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 24 janvier 2021, à l'âge de 63 ans, est décédé monsieur Pierre Bourgeois, conjoint de dame Marie-Claude Blanchet et fils de feu dame Anita Perron et feu monsieur Maurice Bourgeois. Il demeurait à Lévis. Il a été confié à la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. pour crémation. La famille recevra les condoléances en présence des cendres aude 13h à 14h etLes cendres seront déposées au Mausolée Catherine de Saint-Augustin, sous la direction de laIl laisse dans le deuil, sa conjointe Marie-Claude Blanchet; ses enfants : Isabelle (Dany Deshaies), Éloïse (Anthony Richard); ses beaux-enfants : Marie-Pier (Martin Roy), Lisa-Marie (Philippe Nadeau), ses trois petits-enfants et son futur petit-fils. Son frère et ses sœurs : Renée (Daniel Desmarais), Linda (Roch Drouin), André (Nathalie St-Jacques); ses beaux-parents : Jeanne et Roger Blanchet; sa belle-sœur : Carolyne Blanchet (André Gilbert), ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à faire un remerciement spécial à toute l'équipe soignante du CRCEO de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Myélome Canada, 1255, Transcanada, bureau 160, Dorval (Québec) H9P 2V4, téléphone : 514 421-2242, sans frais : 1-888-798-5771, site Internet : myelomacanada.ca.