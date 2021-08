MERCIER DENAULT, Lydia



À son domicile, le 26 juillet 2021, à l'âge de 84 ans et 8 mois, est décédée madame Lydia Denault, épouse de monsieur Orence Mercier et fille de feu Joseph Denault et de feu Arthémise Denault. Elle demeurait à Armagh.La famille accueillera parents et amis aujour des funérailles à compter de 12h00.et l'inhumation aura lieu au cimetière paroissial. Le nombre de personnes pouvant être présents à l'intérieur de l'église sera de 250 personnes. Elle laisse dans le deuil outre son époux, monsieur Orence Mercier, ses fils : Guy Mercier (Mélanie Gagné), Régent Mercier (Cathy Fournier); ses petits-enfants : Caroline Aubé-Mercier, Michèle Aubé-Mercier (Dominic Deblois), Micheal Pichette-Mercier (Rosalie Bouffard), Mary-Claude Pichette-Mercier (Jérémy Carrier), feu Jennifer Pichette-Mercier, ainsi que leur mère Nathalie Pichette. Elle laisse également dans le deuil ses arrière-petits-enfants : Aurélie, Annabelle, Olivier, Ysalie, Zoey et Naély. Elle était la sœur de : Yvonne, feu Léonidas (Suzanne Roy), feu Edgard, feu Ida et la belle-sœur de : feu Méridé Mercier (Jeanne Labonté), feu Wilfrid Mercier, Laurianne Mercier (feu Fernand Asselin), Clément Mercier, feu André Mercier, Lisette Mercier (feu Louis Labrecque, Léopold Leblond), Jean-Claude Mercier (Micheline Couture), Paul-Eugène Mercier (Doris Bélanger), Maurice Mercier (Jeanne Roy) et feu Aimé Mercier. Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.