LACHANCE, Ghislaine St-Hilaire



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 21 juillet 2021, à l'âge de 87 ans, est décédée dame Ghislaine St-Hilaire, épouse de feu monsieur Jules-Aimé Lachance. Elle était la fille de feu monsieur Raoul St-Hilaire et de feu dame Évelyne Tourville. Elle demeurait à Beaupré. La famille vous accueillera pour une rencontre de solidaritéde 9h30 à 11h00Les cendres seront déposées au cimetière de Beaupré sous la direction desElle laisse dans le deuil ses enfants, ses belles-filles et ses gendres : Maude (Hughes Roy) ; Jacinthe (Jacques Gagnon), Lise (Guy Beauregard), Yves (Andrée Côté) et Bertin (France Blouin) ; ses petits-enfants : Sébastien (Fannie Mc Connell Gauthier), Mélanie (Simon Villeneuve), Alexandre, Francis (Catherine Bigras-Dunberry), Pierre-Vincent (Anna-Victoria Martinez), Jade (Jacques Racine), Mélissa, Frédéric, Jonathan et Antoine ; ses 7 arrière-petits-enfants : Charles, Louis, Emma, Barbara, Georges, Hubert et Léon: son frère et sa sœur : Aimé (Clémence Poulin), Micheline (Jean-Denis Morel). Elle a maintenant rejoint ses frères et sœurs : Raymond (Lucienne Simard), Mary-Kate (Arthur Deblois), Gérard (Jeanne-D'Arc Tremblay), Robert, Aline, Gabriel, Madeleine (Fidèle Thibeault) ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lachance : Marie-Anna (François-Xavier Lavoie), Marie-Rose (Joseph Poulin), Alice (Eugène Dupont), Henri (Adrienne Drouin), Juliette (Louis Dupuis), Émilienne (Fernando Racine), Gemma (Aimé Bilodeau), Sr Annette R.S.R., Oscar (Aline Michel) et Donat (Rose-Aimé Simard). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ses amis(es) du Jardin de la Côte. Nous remercions chaleureusement tout le personnel de l'urgence de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré pour les bons soins prodigués à notre mère afin qu'elle puisse partir en toute douceur. Un sincère merci également à son médecin, la Dr Michèle Pépin ainsi qu'au personnel du CLSC. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à Fondation Hôpital Ste-Anne de Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré, (Québec), G0A 1E0, https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/et/ou Fondation des Maladies du cœur du Québec, 4715, avenue des Réplats, bureau 261, Québec, (Québec), G2J 1B8, www.coeuretavc.ca