LAPLANTE, Robert



Robert Laplante est décédé à Cuba, le 17 février 2020. C'était un homme bon, généreux et impliqué dans sa communauté. Il avait la passion du travail du bois, en sculpture et en ébénisterie. Il était l'époux de madame Hélène Robert, fils de feu Léopold Laplante et de feu Thérèse Leclair. Il demeurait à Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Outre son épouse, monsieur Laplante laisse dans le deuil son fils Hugo (feu Denise Chase Laplante), ses petits-enfants: Logan et Madeleine, son beau-frère Denis (Nicole Coté), ses belles-sœurs: Suzanne (Martine Gagnon), Michèle (Benoît Huot) et Anne ainsi que de nombreux neveux et nièces.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, (261-4715, ave des Replats, Québec, Qc, G2J 1B8) https://www.coeuretavc.ca/. Les formulaires seront disponibles à l'église.