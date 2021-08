LABRIE JOLIN, Hélène



À son domicile, le 13 juillet 2021, à l'âge de 74 ans, est décédée subitement madame Hélène Jolin, épouse de feu Denis Labrie et fille de feu Cyrille Jolin et de feu Maria Fortier. Elle demeurait à Armagh.La famille accueillera parents et amis aude 10h à 13h45.et l'inhumation aura lieu au cimetière paroissial.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Nathalie Labrie (Denis Falardeau), Sonia Labrie (Reno Asselin), Johanne Labrie (André Guimont) et Sandra Labrie (Pascal Rousseau); ses petits-enfants : Andy Labrie Laflamme, Alysson Dutil (Antony Roy), Kevyn Dutil, Kelly Dutil (James Bernatchez), Mégan Labrie Dumas, Méa Labrie Dumas, Joey Rousseau, Jade Rousseau et son arrière-petite-fille : Everly Laflamme. Elle laisse également dans le deuil ses frères et sœurs : Claude (Colette Labrie), Doris, Jeanne (feu André Talbot), Jacqueline (René Caron), feu Denise (Gilles Boutin), Jean-Guy, Yvon, Michel (Diane Chabot) et Jacques. De la famille Labrie, elle était la belle-sœur de : feu André, Pauline (feu Laval Beaudoin), feu Gérard, Jeannine (feu Daniel Thibault), Bertrand (Pierrette Lemelin), feu Anita (Sauveur Fournier), feu Marie-Claire, Yolande ainsi que ses filleuls : Jacques Jolin et Karl Mercier, plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s.