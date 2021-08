TANGUAY, Félicien



Au CHSLD de Saint-Raphaël, le 16 juillet 2021, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Félicien Tanguay, époux de feu Corinne Gonthier et fils de feu Émile Tanguay et de feu Dorilla Lemieux. Il demeurait à Saint-Raphaël.La famille accueillera parents et ami(e)s auvendredi le 6 août 2021 de 19h à 20h30 et samedi à compter de 9h.et de là, au cimetière paroissial.Il laisse dans le deuil ses enfants : Réjeanne, feu Nicole (Michel Boivin (Linda Viger)) et Yvon (Lise Tanguay); ses petits-enfants : Alexandre Tanguay (Jessy), Stéphanie Tanguay (Samuel), Catherine Tanguay (Adam), Caroline Boivin (Marc-André), Éric Tanguay (Sandra), et Patricia Tanguay (Sébastien) ainsi que ses 9 arrière-petits-enfants Rébecca, Dylan, Alexis-Claude, Rosalie, Louvik, Élie, Zack, Camille et Fanny. Il était le frère de : feu Monique (feu Eugène Lamonde), feu Sœur Hélène, feu Marcel (Lucille Gonthier), Christine (feu René Gonthier), feu Jean-Pierre (Lise Véronneau), feu Léonard (Lise Duchesneau), et Véronique (Claude Vermette). De la famille Gonthier, il était le beau-frère de : feu Gérard (feu Cécile Roy), feu Julianna (feu Lionel Goupil), feu Paul (Isabelle Lessrad), feu Joseph (Aliette Beaudoin), feu Gemma (feu Léandre Lacroix), feu Rita (feu Cajetan Roy), feu Edmond (Hélène Breton), feu Madeleine (feu Roger Picard), feu René (Christine Tanguay), Dominique (Georgette Turgeon), feu Philippe (feu Jeannine Fradette), Émile (feu Solange Campagna), feu Gilles (Jocelyne Marceau) et Lucille (feu Marcel Tanguay). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces ainsi que cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie très chaleureusement toute l'équipe du CHSLD de Saint-Raphaël pour l'attention, la délicatesse et les très bons soins apportés à Félicien, toujours avec une remarquable bienveillance et une généreuse empathie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la paroisse Saint-Benoît-de-Bellechasse (Communauté Saint-Raphaël) 2815-A, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse (Québec) G0R 2T0. Site internet https://www.sbdb.ca/.La direction des funérailles a été confiée à la