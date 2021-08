BERNARD, Gertrude Goulet



Aux soins palliatifs du CHSLD de Sainte-Marie, le 18 juillet 2021, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Gertrude Goulet, épouse de feu M. Jean Bernard. Elle demeurait à Saint-Bernard. La famille vous accueillera :le samedi 7 août 2021 de 9h00 à 10h45.et de là au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Jean-Pierre, France (feu Gilles Fontaine) et Line (Francis Thériault); ses petits-enfants : Éric, Julie (leur mère Helen Gagné), Natacha, Denis, Maryline et Kelly; ses arrière-petits-enfants : Donovan, Brady, Antoine, Joanie, Diego et Hayden. Elle laisse dans le deuil ses belles-sœurs:Cécile Tardif et Juliette Drapeau. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs : Émérentienne (Johnny Rhéaume), Rosa (Gérard Audet), Irène (Hector Audet), François (Émilia Boivin), Alexandre (Anna-Marie Nadeau), Jeanne (René Labbé), Antoinette, Jean-Baptiste (Alice Audet), Paul-Eugène (Jacqueline Bédard), Louis-Gonzague et sa jumelle Jeannine (Rosaire Bédard). Elle est allée rejoindre ses beaux-frères et belles-sœurs : Jeannette, Suzanne, Thérèse, Henri, Madeleine, Françoise ainsi que leurs conjoints et conjointes. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis, celui de La Villa d'Accueil de Saint-Bernard et celui des soins palliatifs du CHSLD de Sainte-Marie pour les bons soins prodigués envers notre mère Gertrude. Des dons à la Fondation le Crépuscule : https://www.lecrepuscule.ca/Paroisse Sainte-Mère-de-Jésus : Église de Saint-Bernard : https://smdj.ca/financement-cva seraient appréciés.