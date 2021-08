BÉDARD, Jean-Claude



À l'Hôpital St-Sacrement, le 17 janvier 2021, à l'âge de 89 ans et 5 mois, est décédé monsieur Jean-Claude Bédard, époux de feu madame Marie-Paule Pruneau, fils de feu dame Gabrielle Morin et de feu monsieur Louis-Maurice Bédard. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants : Line (André Plamondon), Jocelyn (Renée Fiset) et Gaétan; sa petite-fille Maude (Jean-Michel Desgagnés-Boucher); ses arrière-petits-fils : Arnaud et Marc-Édouard; ses frères et sœurs : feu Conrad, Thérèse Gosselin et Michel (Louise Sanchagrin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Pruneau: Lucette (Noël Dion), Irène (Paul Lafrenière), feu Alfred (feu Jacqueline Ménard), Colette (Michel Desmarais) et France (Jean-Marc Corsetière) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille vous accueillera pour les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h à 15 h.L'inhumation des cendres aura lieu à une date ultérieure avec la famille immédiate au cimetière St-Charles. La famille tient à remercier le personnel soignant de l'hôpital St-Sacrement pour les bons soins prodigués. Il a été confié à la Coopérative funéraire des Deux Rives, Centre funéraire Saint-Charles.