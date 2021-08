FILLION, Céline



Au Centre hospitalier Chauveau, le 18 juin 2021, à l'âge de 75 ans, est décédée madame Céline Fillion, épouse de feu monsieur Gaston Gingras, fille de feu madame Simonne Tardif et de feu monsieur Moise Fillion. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses fils: Claude Gingras (Julie Dussault), Denis Gingras (Annie Camiré) et Martin Gingras (Cathy Dawson); ses petits-enfants adorés: Anne-Marie Gingras, Carianne Gingras (Dylan Garon), Anthony Gingras et Sarah Gingras; son frère et ses sœurs: Yves Fillion (Huguette Robitaille), Ginette Fillion (feu Antonio Girard), Suzanne Fillion et Claudette Fillion ainsi que sa belle-sœur Marguerite Baker (feu Armand Gingras). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13h à 14h.Les cendres seront mises en terre à la suite de la cérémonie. La famille adresse de chaleureux remerciements à l'ensemble du personnel de l'unité des soins palliatifs de l'hôpital Chauveau. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Québec Téléphone: 418 683-8666 Site web : www.cancer.ca.