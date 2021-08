TESSIER, Fernande



À l'Hôpital régional de Portneuf, Saint-Raymond, le 11 avril 2021, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Fernande Tessier, fille de feu monsieur Edmond Tessier et de feu madame Gabrielle Bussière. Elle demeurait à Montréal, native de Saint-Thuribe., à partir de 13 h.et de là, au cimetière paroissial. Madame Tessier laisse dans le deuil ses frères, sa soeur et ses belles-soeurs: Hervé (Henriette Lachance), Yvette Boiselle Tessier, Richard (Lise Mérineau), Jeannine, Pierre-Paul (Nicole Gendron). Elle est allée rejoindre ses soeurs, frères et beaux-frères qui l'ont précédée: Martha (Jean-Paul Laganière), Flore (Sévérin Chevalier), Normand, Martial, Gérard, Raymond Gariépy. Elle laisse également plusieurs neveux et nièces qu'elle adorait, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à Marie-Claude Tessier pour son soutien quotidien ainsi que tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital régional de Portneuf pour les bons soins prodigués et leur attention particulière. Ceux qui le désirent peuvent faire un don Fondation Santé Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond, G3L 1W1. santeportneuf.ca