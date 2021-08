BLAIS, Régent



À Cowansville, le 1 er août 2021, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Régent Blais, conjoint de madame Raymonde Nolin, fils de feu monsieur Léopold Blais et de feu madame Simone Therrien. Il demeurait à Lévis. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants : Guy (Manon), Brigitte (Régis) et feu Guylaine (Sylvain); le fils de sa conjointe Stéphane (Marie-Claude, Malcolm, Anna et Zara); ses petits-enfants : Alexandre (Jessica), Kassandra (Luc), Stéphanie (Stéphane, Thomas et Gabriel), Caroline (Kevin, Julyane et Laury), Marie-Pier (Jean-Luc), Pierre-Luc, Philippe (Tricia, Louca et Emrik); ses frères et sœurs : Jean-Claude (feu Aline), Dominique et Madeleine (feu Jean-Guy), feu Gisèle (Michel); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Nolin : feu André (Clarisse), Nicole (Guy), Guy (Roselle), Claude (Jocelyne), Lise, Roger, Carole (Roger) et feu Sylvie (Luis); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e )s. La famille tient à remercier Géraldine L'Hour pour ses premiers soins prodigués.le mardi 10 août de 19h à 21h30 et le mercredi 11 août dès 9h.