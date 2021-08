RACINE, Jean-Guy



À son domicile, le 29 juillet 2021, à l'aube de ses 80 ans, entouré de l'amour des siens est décédé M. Jean-Guy Racine, époux de Mme Thérèse Bilodeau. Fils de feu Philippe Racine et de feu Juliette Martineau, il demeurait à Charlesbourg. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Véronique (Guy Chamberland), Jocelyn (Céline Lévesque), Sylvain (Sophie Bouchard) et Gilles (Sylvie Anctil); ses petits-enfants : Frédéric, Francis, Maude, Simon, Philippe, Julia, Elsa, William et Charles-Éric; ses frères et sœurs : Suzanne (Albert Lachance), Pauline (Jules-Aimé Lachance), Monique (feu Rosaire Lachance), André (Yvette Lachance), Lise (feu Réal Rouillard), feu Jacques, Claire (Yvon Leclerc), Carmen (Michel L'Heureux), Jean-Paul (Sylvie Guay), Denis (Martine Paradis), Réjean, Jules (Diane Moffet) et Carole (Daniel Giroux) ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bilodeau : feu Gisèle (Georges-Aimé Michel), Raymond (Nicole Picard), Benoit (Micheline L'Heureux), feu Solange, Marielle (Pierre Simard), Fernand (Lorraine Goulet), Hélène (Alain Pageau), Francine (Carol Tremblay), Carmen (feu Richard Paré), Germain (Lucie Robitaille), Magella (Linda Huot) et Damien (Marjolaine Gagnon). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces et ami(e)s.La famille recevra les condoléances au :de 14h à 16h.La famille désire exprimer un remerciement tout spécial aux membres du personnel du CLSC La Source pour les bons soins, leur dévouement et leur grande humanité à l'égard de M. Racine. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Parkinson Québec. (Parkinson Québec, 560 rue Ontario Est, Montréal (Québec) H2L 0B6)