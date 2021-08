PLAMONDON, Richard



À son domicile, le 7 mai 2021, à l'âge de 71 ans, est décédé monsieur Richard Plamondon, fils de feu monsieur Guy Plamondon et de feu dame Lorraine Huot. Il demeurait à Québec, autrefois à Saint-Raymond. La famille vous accueillera pour unLes cendres seront déposées au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à laMonsieur Plamondon laisse dans le deuil ses filles : Joana Plamondon-Beaudoin (Philippe Baron) et Nadja Plamondon (Ghislain Zodegue-Traore) et leur demi-sœur Sarah Beaudoin (Anthony Montreuil); sa petite-fille Émilie Plamondon-Dumont; ses sœurs : Andrée (Simon Cantin) et Lucie (Ronald Hamelin); ses neveux : Jean-Simon Cantin (Véronique Fortin, leur fils Raphaël Cantin), Louis-André Cantin (Joannie Gagnon, leur fils Émile Cantin), ainsi que plusieurs cousins, cousines, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Santé Portneuf (https://www.jedonneenligne.org/fsportneuf/DIM/) et/ou à la fondation des maladies du cœur et AVC(www.coeuretavc.ca). Les formulaires sont disponibles en ligne sur leur site internet respectif.