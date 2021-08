ST-LAURENT, Pierre



Au CHSLD de Lévis, le 23 juillet 2021, à l'âge de 72 ans et 9 mois, est décédé M. Pierre St-Laurent, conjoint de Mme Germaine Demers, fils de feu Edgar St-Laurent et de feu Marie-Paule Desjardins. Outre sa conjointe il laisse dans le deuil son fils Pierre-Luc (Joannie Bélanger) ainsi que ses deux petits-fils William et Antoine, sa soeur Louise (John Mc Leod), son frère Yves (Diane Guillemette), ses beaux-frères et ses belles-soeurs de la famille Demers, feu Clément (Noëlla Tousignant), Claire, Lise (Roger Gariépy), Julie (Gérald Proulx), Sylvie (Normand Tousignant), ses neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Lévis pour les bons soins prodigues pendant son séjour. Votre humanisme et votre empathie furent très appréciés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches. La famille recevra les condoléances auà compter de 9 h.