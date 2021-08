BRINDAMOUR, Michel



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 27 mars 2021, à l'âge de 62 ans, entouré de l'amour des siens est décédé M. Michel Brindamour. Fils de feu Jean-Baptiste Brindamour et de feu Géraldine Cloutier, il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Reina (Marcel Plante), Réjean (Diane Guilbault), Lorraine, Émilienne (Clermont Bertrand), Julien (Christiane Thibault), Bertrand, Jacqueline (Mario Leblanc), Jean-Paul (Dolorès Cauchon), Anne (feu Michel Guénard)(Jean-Sylvain), Richard (Sonia Auclair), Suzanne (Marc Lapointe) et feu Ghislaine ainsi que sa filleule: Cathie Brindamour (Tommy Barrette). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, tante et de nombreux ami(e)s, particulièrement ses grandes amies: Josée Laplante, Line Grenier, Marie-Renée Leclerc, Jacynthe Simard et Doris Alarie ainsi que ses collègues de travail de la Maison Simons. Les funérailles ont été laissés aux soins duLa famille recevra les condoléancesde 9h30 à 10h30La famille désire exprimer un remerciement tout spécial aux membres du personnel du département d'oncologie de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec pour les bons soins, leur compassion et leur grande humanité à l'égard de M. Brindamour. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du cancer (1040 Avenue Belvédère bureau 214, Québec, QC G1S 3G3). Pour rendre hommage à M. Brindamour, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com