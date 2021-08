TREMBLAY, Germaine Drolet



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 12 juillet 2021, à l'âge de 87 ans, est décédée dame Germaine Drolet, épouse de feu M. Donald Tremblay. Elle était la fille de feu M. Paul-Émile Drolet et de feu dame Léonie Bernard. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 12h à 13h50.à 14h et de là au columbarium F.-X. Bouchard inc. Elle laisse dans le deuil son frère, ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs: Jeannine (feu René Dumais), feu Florent (Jeannine Tremblay), René (feu Lucienne Boily), Georgette (feu Jean-Paul Huot), Louise (Serge Marcoux); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères, sa sœur, ses beaux-frères et ses belles-sœurs: Lucien Drolet (Yvette Langlois), Michel (Jacqueline Grenier), Pauline Drolet (Réal St-Cyr), Roland Tremblay (Jeannine Poulin), Denise Tremblay (Clément Gariépy).