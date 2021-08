DENIS, André



Au CHUL, le 19 juillet 2021, est décédé monsieur André Denis, époux de madame Odette Boucher, fils de feu madame Marguerite Dion et de feu monsieur Arthur Denis. Il demeurait à Loretteville, Québec. La famille recevra les condoléancesde 9h30Les cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial de Loretteville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants : Marie-Claude (Dominique Paquet), Eric (Caroline Lauzier), ses petits-enfants : Eve, Thomas et Maxime Paquet.Ses frères et sœurs : Huguette Denis (feu Yvon Leclerc), Micheline Denis (Jean- Noël Morasse), Michel Denis (feu Pierrette Morasse), Gaétan Denis (Ginette Bédard), feu Marjolaine Denis, feu Denise Denis. Sa belle-sœur : Carole Boucher, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille tient à remercier le personnel soignant de l'institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec pour tous les soins prodigués au fil des années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2725, chemin Sainte-Foy, Québec (Québec) G1V 4G5, tél : 418 656-4999, courriel : Info@fondation-iucpq.org, site Internet : https://iucpq.qc.caLa direction des funérailles à été confiée à la