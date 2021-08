LUSSIER, Louis-Jean



Au CHSLD Côté Jardins, le 5 octobre à l'âge de 94 ans et 6 mois, est décédé monsieur Louis Jean Lussier, fils de feu madame Évangéline Gobeil et de feu monsieur Omer Lussier. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances dans le respect des règles sanitaires en vigueur, de 13h à 13h45M. Lussier laisse dans le deuil sa compagne Simone Côté-Clément, son frère Gaétan (Jacqueline Chartier), ses enfants Christiane (Gilles Busque), Monique (Daniel Duchaine) et Jacques (Marie-Josée Lafontaine), la mère de ses enfants Thérèse Sicard, ses petits-enfants Alexis, Élise, Marie-Claire, Clémence, Dominique, Vincent, Étienne, Anthony, Heïdi et leurs conjoint(e)s, ses belles-filles Michèle Clément (Claude Boivin) et Élisabeth Boulet (Jacques Ratté et feu Pierre Clément), les petits-enfants de sa compagne, plusieurs arrière-petits-enfants, des cousin(e)s et nièces ainsi que de nombreux collègues et ami(e)s. La famille remercie l'ensemble du personnel de la résidence Côté Jardins pour les soins apportés à monsieur Lussier. Monsieur Louis-Jean Lussier était ingénieur forestier, Ph.D. Il a réalisé une carrière digne de mention, tant au niveau du génie conseil, du secteur public, de la forêt privée que de l'enseignement. Il s'est spécialisé dans le développement de modèles de simulation forestière. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à organisme Les Petits Frères de Québec, Tél. : 418-683-5533 Site internet : www.petitsfreres.ca