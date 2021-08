VILLENEUVE, Ian-Thierry



À son domicile, le 6 octobre 2020, à l'âge de 47 ans est décédé monsieur Ian- Thierry Villeneuve. Né à Québec, le 3 janvier 1973, il était le fils de dame Hélène Marineau et de monsieur Michel Villeneuve. Il demeurait à Québec. Ian-Thierry laisse dans le deuil son père Michel Villeneuve (Francine Desautels); sa mère Hélène Marineau (Jean Boutet); son frère Hugo Villeneuve (Pierre Cyr); son parrain André Villeneuve (feu Suzanne Breton); sa cousine et grande amie Valérie Villeneuve (Sylvain Gravel); ses enfants Franceska et Yan; ses petits-enfants Roxane et Jacob; son grand ami Cimon Leblanc (Julie St-Hilaire), ainsi que plusieurs tantes, oncles, cousins, consines et autres ami(es). Il a été confié àLa famille recevra les condoléances enVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur site: www.fmcoeur.qc.ca Téléphone : 1-888-473-4636 ou à la Fondation Diabète Québec site : www.diabete.qc.ca Téléphone : 1-800-361-3504