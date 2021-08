ST-LAURENT, Éric



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de monsieur Éric St-Laurent, survenu à Québec le 25 mai 2021. Il était le fils de Fernande Deraîche et de feu Émilien St-Laurent. Il habitait à Québec.Outre sa mère, il laisse dans le deuil sa sœur Marie Chantal St-Laurent (François Fecteau), ses tantes et ses oncles de la famille St-Laurent et de la famille Deraîche, sa marraine Irène Deraîche, son parrain Michel Giguère ainsi que plusieurs cousins et cousines, neveux et nièces et des amis très chers dont son amoureuse, madame Caroline Hins, ses amis de la Résidence Nathalie Durand où il habitait ainsi que ceux du patro Roc-Amadour. La famille tient à adresser des remerciements particuliers à madame Nathalie Durand ainsi qu'au personnel de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040 avenue Belvédère, bureau 214, Québec (QC) G1S 3G3, téléphone : 418 683-8666 et à la Fondation Cap Diamant, 1415 rue Frank-Carrel, bureau 261, Québec (QC) G1N 4N7, téléphone : 418-614-9453. https://support.cancer.ca/site/SPageServer?pagename=DJ_NW_donation_type_selector&s_locale=fr_CA®ion=qc&s_srx=cancer.ca-navbar-frhttps://fondationcapdiamant.com/faire-un-don/Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.