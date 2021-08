PICKNELL, Shirley



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 29 juillet 2021, à l'âge de 64 ans, est décédée dame Shirley Picknell, fille de feu monsieur Jean-Paul Picknell et de feu dame Yolande Lebel.Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil son fils Sammy-Jene Picknell, son petit-fils (M'amour) Sathiam Bertrand, ses frères et sœurs : Johnny, Mickaël, Nancy (Jean Dubé), Steeve (Linda Bélanger) et Kathy (Richard Daigle); ainsi que de nombreux neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s, dont son ami de longue date Claude Bouchard. Remerciements les plus sincères à toute l'équipe des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec, qui font un travail remarquable. Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer, 402-625, avenue du Président Kennedy, Montréal (QC), H3A 3S5, tél.: 1-866-343-2262.