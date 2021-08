GENEST, Marguerite Fortier



Au C H U - Hôpital Saint-François d'Assise, le 21 juillet 2021, à l'âge de 93 ans et 10 mois, est décédée madame Marguerite Fortier, épouse de monsieur Bruno Genest, fille de feu madame Gracia Desroches et de feu monsieur Joseph Fortier. Elle demeurait à Québec.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.où la famille recevra les condoléances à compter de 9 h 30. Après plus de 70 ans de mariage, elle laisse dans le deuil, outre son époux Bruno Genest, ses enfants: Denis (Nicole Gilbert), Richard (Marie Claude Julien), France et Benoît (Josée Fluet); ses petits-enfants : Karine Genest, Maude Picard (Simon Gasse), Maryse Genest (Matthew Harris), Francis Picard (Mélyna Taillon-Coulombe), Rachel Picard (Luc Nadeau), Ysabelle Genest, Jean-Christophe Genest (Nadia B. De Grandpré), Marie Élisabeth Genest, Florence Genest (Etienne Lacelle), Camille Genest (Philippe Warburton) et Jean-Sébastien Genest (Isabelle Celac); ses arrière-petits-enfants : Raphaël, Maxime, Tom, James, Adélie, Rose, Esmée et Daisy; ses frères et sœurs : feu Thérèse (feu Maurice Gagné), feu Raymond (Gaby Allard), feu Robert, feu Fernand (Louisette Lainé), Colette (feu Roger Vigneault), Simone (feu Georges Dubord), Gérard (Murielle Latulippe), Denise (feu André Bertrand); ses beaux-frères, belles-sœurs : feu Rosario (feu Pierrette Turgeon), feu Willie (feu Jeanne D'Arc Langlais), feu Robert (feu Jacqueline Pelletier), feu Lucille (feu Marcel Masson), feu Maurice, feu Jean-Marc (feu Lucienne Marchand), Thérèse (feu Raymond Brousseau), feu Roger (Lisette Forgues), André (feu Paula Vachon) et Denise, ainsi que son neveu Jean-François Bertrand (Vicky Morneau) et plusieurs autres neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille offre ses sincères remerciements au personnel de l'unité de soins palliatifs (B8) de l'Hôtel Saint-François d'Assise. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (soins palliatifs), téléphone : 418-525-4393,site Web : https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DIMW/