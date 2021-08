BEAUDOINMarie-Marthe Dubuc

BEAUDOIN

Marie-Marthe Dubuc



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 19 juillet 2021, à l'âge de 98 ans et 11 mois, est décédée Madame Marie-Marthe Dubuc, épouse de feu Paul-Édouard Beaudoin. Elle était la fille de feu Césarine Giguère et de feu Charles Dubuc. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9h à 11h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Lise (feu Michel Labrie), Jacques (Louise Leclerc) et Pierre (Sylvie Fournier); ses petits-enfants: Raynald (Isabelle Beaulé), Cindy; son arrière-petit-fils Maxime. Elle était la sœur de: feu Alice (feu Lucien Giroux), feu Roméo (feu Béatrice Turbide), feu Gabrielle (feu Lucien Martel), feu Willie (feu Thérèse Bédard, sa conjointe Lucie Rouleau), feu André, feu Roger (feu Denise Maranda) et Maurice (Suzanne Miller). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci particulier au personnel de la Résidence St-François qui fût pour elle un havre de paix et d'amour.