LAFOREST, Hervé



À l'Hôpital Laval, le 25 juillet 2021, à l'âge de 96 ans, est décédé monsieur Hervé Laforest, époux de feu dame Ghislaine Belzile. Originaire de La Pocatière et cadet d'une famille de 14 enfants, il était le fils de feu dame Édouardina Frève et de feu monsieur Ernest Laforest. Il demeurait à Québec et a demeuré à Welland (Ontario), Montmagny et Cap-Saint-Ignace. Il laisse dans le deuil sa compagne des 26 dernières années madame Gemma Asselin. Il était le père de : feu Yves (Maria-Christina Warmembol), Jean (Martine Robidoux), Denis (Josée Bernier), Claire (Romuald Bouchard), Brigitte (Chantal Lemay), Martine (Daniel Langlais), Éric (Paule Fortin). Il laisse également dans le deuil ses petits-enfants : Omaël Laforest, Pier-Luc (Jean-Olivier Grégoire Fillion) et Christine Bourgault Laforest (Emma Laflamme), Paméla (Alexandre Montminy), Stéphanie (Samuel Pelletier) et Corinne Laforest, Anick (Alexandre Boulianne), Patrick (Mélanie Beaudry), Tania (Sébastien Lapierre) et Susie Bouchard (Thomas Delguidice), Sandrine, Francis (Sabrina Muraca) et Guillaume Langlais, Audrey (Gabriel Labelle), Cédric (Vanessa Nichols) et Isabelle Laforest; ses arrière-petits-enfants : Arthur, Henri, Julien, Elisabeth, Léa , Benjamin, Victoria, Édouard, Marie-Soleil, Léo et Simon; sa belle-sœur Gaétane Belzile (feu Jacques Martin); la famille de madame Gemma Asselin: André, Paul (Karen Sasaki) et Raymond (Nancy Dostie); leurs enfants : Angélique et Renée. Sont aussi affectés par son départ ses neveux et ses nièces, ses cousins, ses cousines et ses amis(es). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, av. Belvédère, bureau 214, Québec (Québec), G1S 3G3, https://www.cancer.ca/fr-caLes membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairesamedi jour des funérailles à compter de 12h30.Ses cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial.