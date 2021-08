PLOURDE, Pauline



Au CHU - Hôpital St-François d'Assise, le 4 octobre 2020, à l'âge de 80 ans et 10 mois, est décédée madame Pauline Plourde, fille de feu madame Antoinette Labrecque et de feu monsieur Désiré Plourde. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil sa fille Mary-Jo (Louis Curto), ses petites-filles: Michelle-Marie, Sarah-Gabrielle, Elisabeth-Ann; son arrière-petit-fils Oliver-Michaël; ses frères et ses sœurs: Georgette (feu André Filion), feu Odette (feu Laurier Vallée), Gemma (feu Raymond Giguère), Suzanne (feu René Fiset), Richard (feu Denise Blouin), Lise (feu Carol Rae), Danielle (Denis Michaud), Jacqueline, Guy (Francine Julien), Claire (Laurent Leskiewiecz), Marcelle (Lloyd Ward) et Bruno (Johanne Janvier); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances aude 13H30 à 16h.Ses cendres seront déposées au Cimetière St-Charles Borromée à une date ultérieure. Un merci spécial à sa nièce Caroline Vallée qui l'a grandement aidée dans les dernières années. La famille aimerait également remercier l'équipe des soins palliatifs de l'Hôpital St-François d'Assise. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, téléphone : 418 527-4294, site Web : www.societealzheimerdequebec.com .