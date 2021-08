MARSAN, Céline



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 30 juillet 2021 à l'âge de 82 ans, nous a quittés entourée de sa famille, dame Céline Marsan, épouse de feu monsieur Lucien Lavoie. Elle était la fille de feu monsieur Joseph-Odilon Marsan et de feu dame Thérèsa Giroux. Elle demeurait à Sainte-Anne-de-Beaupré. La famille vous accueillera pour une rencontre de solidaritéde 12h30 à 13h45Que tous ceux et celles qui ont connu et aimé Céline aient une pensée pour elle en cette journée. Les cendres seront déposées au columbarium du cimetière Sainte-Anne-de-Beaupré sous la direction desElle laisse dans le deuil ses filles et ses gendres : Eve-Lyne (Stéphane Jean) et Lucie (Bertrand Pichette) ; ses petits-enfants : Catherine (David Paradis), Geneviève, Maxime (Marianne Dion), Justine, ainsi que son arrière-petite-fille adorée Frédérique ; son frère, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Jean-Guy (Jeanne Dubé), feu Denise (Jean Allaire), feu Huguette (Marcel Girard), Claire (André Guimont), Michel (Lise Fournier) et elle était la sœur de feu Jacques ; ses belles-sœurs et son beau-frère de la famille Lavoie : Fernande (feu René Labranche) et Diane (Yvon Racine) ; sa filleule Nathalie Racine. Elle laisse également dans le deuil plusieurs cousins, cousines, neveux et nièces des familles Marsan et Lavoie, de nombreux amis ainsi que les bénévoles et bénéficiaires du Comité de l'Espoir. Nous souhaitons remercier sincèrement le Docteur François Piuze et toute l'équipe du personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré pour les bons soins prodigués. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation Hôpital Ste-Anne de Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré, (Québec), G0A 1E0, https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/et/ou La Société canadienne de la Sclérose en plaques, région de Québec, 525, boul. Hamel A-24, Québec, (Québec) G1M 2S8, https://scleroseenplaques.ca/division/division-du-quebec