BOULET, Jacqueline Boucher



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de Madame Jacqueline Boucher au Centre d'Accueil St-Joseph de Lévis, le 25 juillet 2021 à l'âge de 84 ans. Épouse de feu Joseph Boulet et fille de feu Régina Picard et de feu Eugène Boucher elle demeurait à Lévis et autrefois de Notre-Dame du Rosaire. Elle laisse dans le deuil ses filles : Linda (Yvan Delisle), Carolyne (Éric Bilodeau) sa petite-fille Maude Létourneau (Alexandre Imbeault). Elle était la sœur de : feu Monique (feu Lucien Gaudreau), Jeannine (feu Fernand Morin), feu Raymond, feu Roland, feu Yolande (feu Gérard Godbout), Marguerite, Paul (Colette Roy), Claude (Marie-Ange Côté) et Rachel, la belle-sœur de : feu Yvonne (feu Bertrand Gaudreau), feu Rose (feu Alexandre Caron), feu Bertha (feu Auguste Gaudreau), feu Louis (feu Olivine Aubé), feu Louise (feu René St-Jean), feu Alphonsine, feu Jeanne-D'Arc (feu Aldège Flamand), feu Micheline (Steve Kyriakapoulos), feu Thérèse (feu Alydore Delagrave), feu Gertrude, feu Alfred (Rollande Labonté), Jeannine (feu Georges Tanguay), Monique (Edgar Mongrain) ainsi que plusieurs neveux, nièces, et ami(e)s. La famille remercie sincèrement le docteur François-Yves Prévost, Mme Caroline Roy t.s., M. Francis Lemay et tout le personnel du Centre d'Accueil St-Joseph de Lévis pour les bons soins prodigués. La famille recevra les condoléances en respectant les règles émises par la Sante Publique au complexede 10h00 à 11h00.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer