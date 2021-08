WHALEN, Matthieu



C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Matthieu Whalen, fils de dame Lyse Fournier et feu monsieur Gérald Whalen, décédé à Québec le 12 juin 2021, au tout début de ses 40 ans.de 9 heures à 11 heures.Il laisse dans le deuil, outre sa mère, son frère James; son filleul Christopher F. Whalen; sa nièce Kellya Whalen; sa marraine Dyane Carmichaël (feu Richard Whalen); ses oncles et tantes : Normand Auclair (feu Viviane Whalen), Maureen Whalen (Bernard Marier), Bernard Fournier, Suzanne Fournier, Alyre Fournier (Andrée Poirier), Denys Fournier (Edith Marquis). Sont aussi affectés par son départ ses cousins, cousines et ses nombreux amis qui l'ont connu, particulièrement ses anciens collègues monteurs de lignes. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du Centre de prévention du suicide, 1310, 1ère Avenue, Québec (Qc) G1L 3L1, tél. : (418) 683-0933, site web : www.cpsquebec.ca ou à l'Institut universitaire en santé mentale de Québec (IUSMQ), 2601, chemin de la Canardière, J-9000, Québec (Qc), G1J 2G3, Tél. : (418) 663-5155.