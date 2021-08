AUDET, Monique Bilodeau



Entourée de ses enfants, à son domicile, le 1er août 2021, à l'âge de 78 ans, est décédée madame Monique Bilodeau, épouse de feu monsieur Guy Audet. Elle était la fille de feu Léonidas Bilodeau et de feu Anna Hamann. Les dernières années furent marquées d'une accumulation d'épreuves difficiles. Sa force, son calme et sa résilience nous ont guidés à travers ces moments et serviront de modèle pour l'avenir. Nous nous souviendrons d'une mère et d'une épouse aimante, douce et généreuse, avec de fortes valeurs familiales. Notre mère continuera d'habiter notre quotidien dans nos pensées à travers les doux souvenirs et les innombrables leçons de vie qu'elle nous aura inculqués. Elle était et demeurera le pilier de notre famille. La famille recevra les condoléances en présence du corps à la maison funérairele vendredi 6 août 2021 de 14h à 16h30 et de 19h à 21h30., la famille recevra les condoléances en présence des cendres à compter de 12h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Yves (Marie-Chantal Desloges), Stéphane (Pierrette Landry), feu Nancy, Rémy, Patrick (Gwendolyn Powell), Marie-Claude (Mario Picard); ses petits-enfants : Jérémy Audet, Olivier (Lydia Bergeron) et Xavier Picard, Brittany et Dylan Brown; ses frères et sœurs : feu Jacques, Denise (Alfred Goulet), feu Gisèle (feu Pierre Mercier), France (feu Marcel Boucher, Yvon Gagné), Bernard, Lina (Michel Blanchet), Paul (France Lagacé); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Audet : feu Blanche-Agathe, feu Jean-Paul (Claire Bédard), feu Rosaire (feu Lucie Bilodeau, Marie-Paule Boisjoly), feu Rodrigue (feu Gertrude Fleurent), Thérèse (Florian Massé), Rolande (Norman Poulin), Marguerite (Georges Forcier), Madeleine (Émile Huot), feu Robert, Denise (Richard Blais). Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines, ses collègues du Buffet après-funérailles (dont elle était co-fondatrice), ses consœurs des Filles d'Isabelle et des Fermières et de nombreux ami(e)s. La famille remercie particulièrement toute l'équipe de soins palliatifs à domicile du CISSS de Chaudière-Appalaches pour leur grand dévouement auprès de notre mère. Des dons à Vivre avec la fibrose kystique seraient appréciés, https://www.canadahelps.org/fr/dn/19678