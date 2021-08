LABRIE, Thérèse Carrier



Au Foyer de Loretteville, le 15 juillet 2021, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Thérèse Carrier, épouse de feu monsieur Laval Labrie, fille de feu Herménégilde Carrier et de feu Alice Viens. Elle demeurait à L'Ancienne-Lorette. Elle laisse dans le deuil son fils Pierre Labrie; ses soeurs et son frère : feu Marcel (Colette Paquet), Carmen (feu Vincent Dumas), Raymond (Nicole Brochu), Claudette (feu Ernest Patry), feu Michel (feu Rose Fortier) et feu Micheline; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Labrie : feu Médard (Louisette Proulx), feu Yvette (feu Robert Pelletier), feu Laura (feu John Slight), feu Maurice (feu Lucille Hamelin), feu Lauréat (feu Françoise Robitaille), feu Simone, feu Wellie, feu Réginald (feu Liliane Vien); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du Foyer de Loretteville pour tous les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec.à compter de 9 h.