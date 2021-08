MARTEL, Marie-France



À Québec, le 18 juillet 2021, à vingt jours de son 89ième anniversaire de naissance, est décédée paisiblement entourée de sa famille, madame Marie-France Martel, épouse de feu monsieur Roland Lachance. Née à Arvida, elle était la fille de feu madame Laetitia Lapointe et de feu monsieur Edmond Martel.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h 30 à 15 h 45, sElle laisse dans le deuil sa fille Louise (feu Alfred Martel), son fils Bruno (Denise Bergeron); ses petits-enfants : Catherine (Samuel et sa fille Charlie), Christian (Karine) et ses deux adorables arrière-petits-enfants Justin et Cédric. Les Martel : Fleurette (feu Adrien Lavoie, feu Bob Berry, Marcel Potvin), feu Mariette (feu Gérard Voyer), Lina, feu Paulette (Paul-Henri Turbide), Réjean (Nicole Ménard), Suzanne (feu Gerry Gagnon), Rachel et feu Gilles (Raymonde Lavoie). Les Lachance : feu Feorgette (feu Paul Boily), feu Jean-Paul (feu Jeanne Déry), feu Émile (feu Jeanine Pilote), feu Guy (feu Pauline Bélanger), Jacqueline (feu Aimé Mignault), feu Charlotte (feu Raymond Dufour), ainsi que plusieurs neveux et nièces, amis (es) et particulièrement sa cousine et amie Ruth Tremblay. Nous tenons à remercier chaleureusement les membres du personnel de la Résidence Le Faubourg, où notre mère a vécu les derniers mois de sa vie. Leur dévouement, leur bienveillance et la qualité de leurs soins ont été remarquables. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC.