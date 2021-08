GAGNÉ, Robert (Bob)



À son domicile, le 13 décembre 2020, est décédé à l'âge de 69 ans, monsieur Robert (Bob) Gagné, époux de madame Sylvie Goupil Gagné. Il était le fils de feu Jean-Paul Gagné et de feu Rolande Gingras. Il demeurait à Québec.le samedi 7 août 2021, de 14h à 17h et de 19h à 21h, le dimanche 8 août 2021, de 9h à 11h.Il laisse dans le deuil outre son épouse, sa fille Chantal (Jean-René Trépanier); ses petits-enfants: Mathias Nolet (Kelly Laliberté B), Carolane Nolet (Jason Laliberté B), Simon Trépanier (Tricia Simoneau) et Joanie Trépanier; sa fille adoptive Mélanie Tremblay (Dominique Jean) ses enfants: Gérémy et Mikael Jean, Matthieu Parent; ses frères: Guy (Nicole Gauthier), André (Lyne Drolet); ses beaux-frères et belles-sœurs: Diane (Gérard Tardif), Marie (Yvon Bernier), Raymonde (Renaud Chamberland), Jean-Luc (Lynda Francoeur), Paul (René Monteith), Gilles (Sylvie Boutin), Benoit (Maryse Lefebvre), Denis (Jocelyne Camerons); ses filleul(e)s: Denis, Yan, Mélanie et Mathias ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins cousines; ses très fidèles amis: Claude Robitaille, Lise Boucher, Daniel Tremblay, feu Raymond Desroches, Sylvie Desroches, Martial Roy et Lise Bonin, plusieurs amis et compagnons de travail. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (Qc) G2J 1B8, 418 682-6387.