FERLAND, Jean-Paul



Au CHU Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 10 juillet 2021, à l'âge de 91 ans et 9 mois, est décédé monsieur Jean-Paul Ferland, époux de feu madame Émilienne Cunningham, fils de feu madame Marie-Anne Laurent et de feu monsieur Adélard Ferland. Il demeurait à Québec mais était originaire de St-Tite-des-Caps.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 11 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière de St-Tite-des-Caps. Il était le père de: feu Christian (Julie Létourneau), Chantal (Yves Deschênes), Fabienne, et Dominic (Émilie Terzi). Il laisse dans le deuil ses petits-enfants: Pierre (sa mère Sylvie Masse)(Sarah-Joëlle Bertrand), David (Marie-Claude Racine), Marie-Pier (John Vaudreuil) (leur père Denis Bélanger), Marina, Ann-Julie (leur père Daniel Harey), Marc-Antoine et Frédérique (Francis Gallant) (leur mère Christine Côté); ses arrière-petits-enfants: Gabriel, Nora, Axelle, Matthew et Jordane; ses frères et soeurs Ferland: feu Irène (feu Alfred Racine), feu Philippe (feu Irène Drouyn), feu Aline (Raymond Duclos), Yvon (Nicole Gagnon), feu Jean-Louis (Édith Simard), Denyse (feu Yvan Gelly), Ghislaine (Cyrille Renaud), Claudette (Gaston Lafontaine); son beau-frère feu Raymond Cunningham (Georgette Roberge) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements au personnel de la Résidence de Longpré pour leur professionnalisme et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, téléphone: 418 683-8666, site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.