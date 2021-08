GUENETTE, Lucienne Génois



Au CHUL de Québec, le 21 juillet 2021, à l'âge de 98 ans et 3 mois, est décédée dame Lucienne Génois, épouse de feu monsieur Jean-Marie-Guenette. Elle était la fille de feu dame Éva Coulombe et feu monsieur Joseph Génois. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à l'église à compter de 10 heures pour offrir vos condoléances. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Denise (Léo Jolicoeur), Jean (Jeannine Caron), Hélène (Claude Nolet), Claire (Daniel Goyette), feu Michel et Lucie (André Paradis); ses petits-enfants : Chantal Nolet (Paul Harvey), André Guenette (Marie-Lucie Laprise), Sylvie Nolet (André Marquis), Julie Goyette (Gilles Grenier), Martin Guenette (Jessica Soares), François Nolet (Marie-Ève Roberge), Mireille Goyette (James Walter Hack), feu Caroline Goyette, Samuel Paradis et Laurence Paradis; ses arrière-petits-enfants : Guillaume, Gabrielle, Laurianne, Jeanne, Mathieu, Rosalie, Vincent, Annabelle, Jaden et Étienne. Elle était la sœur de feu Éva, feu Joseph, feu Jeanne, feu Bernadette, feu Paul, feu Véronique, feu Clothilde, feu Emmanuelle et feu Jeann-D'Arc. Elle laisse également dans le deuil sa belle-sœur Madeleine Guenette ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel soignant du département de cardiologie du CHUL pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3 , tél. : (418) 683-8666, site web : www.cancer.ca