ARSENAULT, Ghislain



À son domicile, le 24 juillet 2021, est décédé à l'âge de 72 ans, monsieur Ghislain Arsenault, époux de dame Adrienne Paradis, fils de feu monsieur Léopold Arsenault et de feu dame Lucienne Poirier. Il demeurait à Notre-Dame-de-Montauban. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à lade 13h00 à 13h45 suivi d'La direction des funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord. Monsieur Arsenault laisse dans le deuil son épouse Adrienne et son fils feu Jean-Philippe; ses frères et sœurs : feu Isabelle (Gilles Béland), Jean-Paul (Louise Legault), Denise (Jacques Lavoie), Diane (Marc Langlais), Jean-Pierre, feu Gervais, Solange (feu Viateur Cayouette), Lyne (Pierre Morin), Jacynthe (Benoît Bourbonnais), Richard Larue (Line Potvin) et Luc Larue (Denis Lapointe); ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Camilien (Georgette Gosselin), Charles (Adorelle Fortier), feu Jean-Paul (Noëlla Leclerc), Robert (feu Cécile Proulx), feu Marie, feu Paulette (feu Oliva Leblanc), feu Lucille (Jean-Hugues Guénette), feu Claudette (feu Gaston Tremblay), Gilbert (Roselyne Lafond), feu Michel (Linda Crocker), Marcel (Marius Allen) et Gaston (Anne-Marie Favreau) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier son Dre Catherine Boilard-Lamontagne, son infirmière Mélissa Massicotte et le personnel de la pharmacie Familiprix - Jean-Philippe Bergeron de Saint-Ubalde pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 5151, boulevard de l'Assomption, Montréal (Québec) H1T 4A9. Des formulaires seront disponibles au salon.