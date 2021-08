MORENCY, Nicole Simard



À sa résidence, le 16 juillet 2021 à l'âge de 69 ans, nous a quittés entourée de l'amour de sa famille, dame Nicole Simard, épouse de monsieur Jean-Guy Morency. Elle était la fille de feu monsieur Lucien Simard et de feu dame Thérèse Dufour. Elle demeurait à Beauport, autrefois de Baie St-Paul. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissancede 10h00 à 10h45Que tous ceux et celles qui ont connu et aimé Nicole aient une pensée pour elle en cette journée. Les cendres seront déposées au cimetière de Saint-Tite-des-Caps sous la direction desElle laisse dans le deuil outre son époux Jean-Guy, sa fille unique Sandra (Francis Laroche) et ses petites-filles adorées Maély et Alexane; sa sœur et ses frères : Ginette, Claude et Harold; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Morency: Georgette (feu Yvon Crépeault), Jocelyne (Clément Frenette), Yvon (feu Noëlla Paquet), feu Rosaire (Hélène Duchesne), Donald, Bertrand (Sylvie Goulet), Germain, Marthe (Mario Potvin), et Fernand. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Un sincère merci aux infirmiers, infirmières et travailleurs sociaux du CIUSS de la Capitale-Nationale. Merci également au personnel de soutien de l'Aide Chez-Soi Orléans ainsi qu'au docteur Jean Lamarche. Vous avez tous contribué au bien-être de Nicole par votre support, votre présence et vos bons soins. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la La Société canadienne de la Sclérose en plaques, région de Québec, 525, boul. Hamel A-24Québec, (Québec), G1M 2S8, https://scleroseenplaques.ca/division/division-du-quebec