COUTURE, Pierrette



Au CHSLD Le Faubourg, le 26 juillet 2021, à l'aube de ses 91 ans, Pierrette nous a quittés. Elle est partie rejoindre ses parents, Antoinette Couture et Henri Couture, ses frères Jean-Marc (Eva Charest) et André (Suzan Renaud)." Gravé dans ma mémoire, il y a cet amour qui a pris naissance entre les quatre murs de notre maison. Une amitié qui s'est épanouie au fil des ans, un lien profondément ancré au fond de mon cœur. Tu es présente, chère sœur, dans tous les moments importants de ma vie. "Lui survivent, sa sœur aimée Marie-Paule (feu Maurice Trottier), son frère Jacques et son épouse Ginette Roy, son frère Claude et son épouse Denise Simard. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-527-4294 www.societealzheirmerdequebec.com