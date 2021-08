CARRIER, Alice Routhier



Au CHSLD Chanoine-Audet, à Lévis, le 31 juillet 2021, à l'âge de 95 ans et 10 mois, est décédée, entourée des siens, madame Alice Routhier, épouse de feu Lucien Carrier, fille de feu Mathilda Doyle et de feu Arthur Routhier. Née à Saint-Étienne-de-Lauzon, elle y a résidé jusqu'en 2013. Elle laisse dans le deuil ses enfants : André (Pierrette Blais), Lyse (André Rousseau), Réjean (Clémence Plourde), Gilles (Lise Bolduc) et Anne (Pierre Hétu); ses 14 petits-enfants : Martin, Julie, Isabelle, Rémi, Christian, Nathalie, Marie-Andrée, Félix, Olivier, Jean-Philippe, Maude, Samuel, Mireille et Simon; ses 20 arrière-petits-enfants : Eveline, Charles-Olivier, Maxime, Tommy, Antoine, Camille, Florence, Émile, Kelly-Ann, Mattis, Guillaume, Coralie, Maya, Inaya, Alice, Hubert, Juliette, Annabelle, Étienne et Léopold; ses frères et sœurs : feu Joseph, feu Annette (feu André Gauthier), feu Yvette (feu Lionel Martineau), Raymond (Marie-Ange Marcoux), feu Gertrude, feu Marcel, feu Donat, feu Jean-Paul (Hélène Quirion), Rita, feu Laurette, Benoît (Monique Fontaine) et feu Léo (Diane Levesque); sa belle-sœur et son beau-frère de la famille Carrier : feu Adrienne (feu Paul-Émile Rousseau); ses belles-sœurs et ses beaux-frères de la famille Couture : feu Donat (feu Madeleine Pelchat), feu Gilberte (feu Adrien Rousseau), feu Reina (feu Paul Sévigny et feu André Daneault), Gabrielle (Clermont Belleau), feu Marianne (Marcel Bélanger) et feu Emmanuel, ainsi que Ginette et Huguette Rousseau. Elle laisse également dans le deuil ses nièces et neveux, d'autres parents et de nombreux amis. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Chanoine-Audet, où on l'a soignée avec compétence, compassion et dignité, et en particulier son amie Marie-France Beaulieu. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Noël du Bonheur, en faveur du CHSLD Chanoine-Audet, dossier 63 (418 687-6635; www.noeldubonheur.com). La famille recevra les condoléances à la résidence funérairele mardi 10 août de 19h à 21h30 et le mercredi 11 août de 9h00 à 10h30.et suivi de l'inhumation au cimetière attenant.