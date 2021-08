GAGNÉ, Céline



Après une vie à me dorloter ainsi que ses enfants et petits-enfants avec un grand amour, ma très chère Céline s'est éteinte à l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 24 juillet 2021, à l'âge de 73 ans et 7 mois. Elle était la fille de feu madame Valéda Loubier et feu monsieur Antoine Gagné. Elle demeurait à Lévis (Charny). Elle laisse dans le deuil, après 50 ans de mariage, son époux monsieur Simon Robitaille; ses enfants Emilie (Gaétan Lemay), Dominique (Daniel Cléroux), Benoît (Mélanie Groleau); ses six petits-enfants dont elle était si fière: Laurence, Béatrice, Antoine, Louis-David, Naomie et Mia; ses soeurs: Charlotte (feu Gerry McCollough), Marguerite (Ghislain Simoneau), Renée (Claude Gagné), son frère Yoland (Anne-Marie Boutin), ainsi que Mariette et Ghislaine (Wilfred Tanguay); de la famille Robitaille: Louise (Théo Noël), Jean (Ellen Paré), Jacques, Paul (Josette Leblanc), André (Jacinthe Gilbert), Claire (Gilles Garant) et Diane (Jacques Chabot). Elle est allée rejoindre ses frères: Jean-Denis (Ghislaine Parent), Marie-Louis (Odette Roy) et Charles (Noëlline Roy) ainsi que Georgette (feu Élie Gosselin), Anita, Carmen (feu Raoul Gilbert), Conrad et Marius (feu Denise Desroches). Elle laisse aussi dans le deuil plusieurs amies, particulièrement, France, Françoise, Michelle et Micheline, cousins et cousines ainsi que neveux et nièces. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel soignant du Centre régional intégré de cancérologie (CRIC), de l'Hôtel-Dieu de Lévis, et particulièrement l'infirmière madame Nathalie Leclerc du CLSC Saint-Romuald. En guise de marque de sympathie, nous vous encourageons à faire un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis ou une des fondations pour le cancer (Fondation québécoise du cancer, Société Canadienne du Cancer, Société de recherche sur le cancer).à compter de 14 h.