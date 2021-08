FORBES, Mario



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 19 juillet 2021, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Mario Forbes, époux de madame Micheline Dumais, fils de feu Oliva Forbes et de feu Rose-Aimée Pelletier. Il demeurait à Lévis, secteur Charny. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Christine Forbes (Bruno McKie), Michelle Forbes (Ghislain Couture), Martin Forbes (Manon Bourget) et Éric Demers (Marie-Josée Beauregard); ses petits-enfants : Pierre-Olivier (Eve Roy) et Stéphanie Forbes, Carolanne (Thierry Barbaglia) et Frédérik Couture (Audrey Potvin), Arianne Demers (Simon Dupuis); ses arrière-petits-enfants : Rose et Zoé, Alexandre, Charlotte et Albert, Théo; ses frères et soeurs : Jeannot (Julie Fournier), feu Ghislain, Jacotte (feu Richard Harrisson), Micheline (Michel Gosselin), Robin (Isabelle Fournier) et Bernard (Claire Lepage); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Dumais : feu Marcel (feu Claudette Simard), Jacques, feu Sr Renée, f.d.j., feu Eddy (feu Lisette Desrosiers), feu Jacqueline, Martin (Monique Lefrançois), Guylaine et Réjean (Barbara Adams); ainsi que de nombreux, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Nous remercions son médecin de famille Dre Mélissa Deschênes, son préposé monsieur Pierre-Luc Beaulieu, tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis et monsieur Marc Dion pour son aide. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec ou à Crohn et colite Québec. La famille vous accueillera auà compter de 13 h.