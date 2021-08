BLAIS, Marcel



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 11 juillet 2021, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Marcel Blais, époux de madame Monique Couture. Il était le fils de feu monsieur Joseph Norbert Blais et de feu dame Alvine Lessard. Natif de Berthier-sur-Mer, il demeurait depuis plusieurs années à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Outre son épouse Monique, il laisse dans le deuil sa sœur Germaine (feu Paul Tremblay), ses belles-sœurs, Fernande Landry (feu Martin Blais), Jocelyne Couture (feu Jean-Marie Blondeau et feu Léopold Leclerc), Francine Couture (Réjean Gauvin), son beau-frère Denis Turmel (feu Colette Couture), plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines ainsi que ses grands amis Marie Chassé (Denis Martel). Nous tenons à remercier les docteures Gabrielle Gallagher et Eve-Marie Gagné ainsi que le personnel du département des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant- Jésus pour leur professionnalisme et leur dévouement pour notre cher Marcel. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer 190, rue Dorchester Sud, bur. 50, Québec (Qc) G1K 5Y9 tél. : 418-657-5334 ou Fondation du CHU de Québec 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc) G1L 3L5 tél. : 418-525-4385